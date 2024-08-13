В Сочи выявили 49 случаев коронавируса за неделю

За неделю в Сочи выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего в регионе за прошедшую неделю зафиксировали 362 случая заражения коронавирусом. Наибольшее количество ковид-пациентов наблюдается в Краснодаре — 140. Далее следуют Сочи (49), Новороссийск (34), Тимашевский район (23).

В Кущевском районе отмечено 18 новых случаев заражения, в Динском районе — 17. Еще 14 заболевших в Белоглинском районе, в Крымском районе — 10, в Горячем Ключе — восемь. По семь ковид-пациентов зарегистрировали в Армавире, Геленджике, Ейском и Староминском районах.

По четверо инфицированных в Абинском, Мостовском и Новокубанском районах. В Каневском и Красноармейском районах — по трое пациентов. По двое — в Апшеронском, Курганинском, Павловском, Тихорецком и Успенском районах. По одному случаю заражения зафиксировали в Брюховецком, Кавказском, Кореновском, Ленинградском, Новопокровском, Северском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах.

Всего в крае с 5 по 11 августа госпитализировали с коронавирусом 107 граждан. Выздоровели 208 человек.

Нурий Бзасежев

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