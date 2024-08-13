У нелегальных магазинов Сочи изъяли торговое оборудование
Правоохранительные органы Сочи изъяли торговое оборудование у нелегальных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В Центральном районе города 13 августа провели рейды по выявлению незаконных точек торговли. В отношении нарушителей составили четыре административных протокола.
Мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли проводят на регулярной основе во всех районах Сочи. В состав мониторинговой группы вошли специалисты департамента курортов и туризма совместно с сотрудниками потребительской сферы, городского УВД и другими подразделениями.
Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram