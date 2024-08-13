В Челябинской области сержанта отправили в колонию почти на 6 лет за самоволку

Магнитогорский военный гарнизонный суд вынес приговор младшему сержанту, обвиняемому в уклонении от службы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком пять лет и шесть месяцев, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что младший сержант, проходящий военную службу по контракту, желая отдохнуть, покинул воинскую часть Челябинской области на период с 5 сентября по 12 декабря 2023 года. Военнослужащий в установленный срок не вернулся на службу.

Во время судебного разбирательства сержант заявлял, что он является опекуном малолетнего ребенка, поэтому и покинул воинскую часть, чтобы ухаживать за ним. Однако его аргументы были опровергнуты свидетелями и иными доказательствами.

Военнослужащего судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части).