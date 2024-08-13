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В зону СВО отправили новую партию гуманитарной помощи из Сочи

Из Сочи отправили новую партию гуманитарной помощи для врачей, работающих в зоне СВО. Медикам передали оборудование и лекарства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гуманитарные грузы из Сочи отправляют в зону СВО на регулярной основе. В этом сборе средств первой необходимости участвуют представители мэрии, депутаты, местные организации, предприниматели, общественные объединения и активные горожане. Доставкой помощи занимается городской Координационный совет.

Мария Удовик

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