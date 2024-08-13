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Челябинский магазин мобильной техники заподозрили в обмане покупателей

Челябинская антимонопольная служба возбудила дело по рекламе магазина мобильной техники, которая не соответствует действительности, сообщили в управлении.

Прокуратура Металлургического района города заметила на рекламном баннере около входа в магазин Fix-Mobile упоминание о возможности заложить имущество. Однако компания не состоит в государственных реестрах ломбардов и микрофинансовых организаций.

По предварительной информации УФАС Челябинской области, реклама может ввести потребителей в заблуждение. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначили на 16 августа.

Виталина Ярховска

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