Челябинский магазин мобильной техники заподозрили в обмане покупателей

Челябинская антимонопольная служба возбудила дело по рекламе магазина мобильной техники, которая не соответствует действительности, сообщили в управлении.

Прокуратура Металлургического района города заметила на рекламном баннере около входа в магазин Fix-Mobile упоминание о возможности заложить имущество. Однако компания не состоит в государственных реестрах ломбардов и микрофинансовых организаций.

По предварительной информации УФАС Челябинской области, реклама может ввести потребителей в заблуждение. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначили на 16 августа.

Виталина Ярховска