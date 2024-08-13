Хоккейные клубы «Трактор» и «Адмирал» обменялись игроками

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменялся игроками с «Адмиралом». Во Владивосток уедет защитник Александр Шепелев, сообщает пресс-служба ХК.

В Челябинск же приедет нападающий Семен Панкратов, воспитанник хоккейной школы «Крылья Советов». Профессиональную карьеру начал в московской команде «Динамо», после чего перешел в ЦСКА, завоевав дважды Кубок Гагарина, и в дальнейшем попал в «Адмирал». Всего в КХЛ Семен Панкратов сыграл 195 матчей, набрав 27 (10+17) очков

Александр Шепелев является воспитанником хоккейной школы «Трактор». Играл в составе «Белых Медведей», став бронзовым призером Кубка Харламова в 2018 году. Также Александр Шепелев в составе сборной России U20 провел пять матчей на молодежном чемпионате мира в Баффало. Защитник дебютировал в КХЛ в составе «Трактора» во время сезона 2019/2020.