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Челябинскую компанию оштрафовали за неправильное хранение мясных отходов

Во время проверки челябинская природоохранная прокуратура обнаружила, что «Уральская мясная компания» не соблюдает требования законодательства в сфере обращения отходов производства и потребления. Предприятие оштрафовали, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что организация неправильно оборудовала площадку для хранения побочных продуктов животноводства. Также компания представила недостоверную статистическую информацию за 2023 год, а утвержденной проектной документации не существовало.

В отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 8.2 (неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления), ст. 8.5 (несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды), ч. 1 ст. 10.8.1 (несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства) КоАП РФ. По итогам их рассмотрения компания оплатила штраф на общую сумму 220 тыс. руб.

Также приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Виталина Ярховска

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