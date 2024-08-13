В Челябинске будут судить экс-директора МБУ «Геоцентр»

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора МБУ «Геоцентр» Александра Степанова. Его будут судить за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе предварительного расследования установлено, что Александр Степанов в 2022 году заключил 22 контракта для благоустройства территории на общую сумму 11,3 млн рублей по заведомо завышенной стоимости контрактов с аффилированными с ним организациями. Своими действиями обвиняемый причинил материальный ущерб администрации Челябинска на общую сумму 5,7 млн рублей. Александра Степанова 15 августа 2023 года задержали сотрудники управления ФСБ региона.

В ходе расследования наложен арест на имущество Александра Степанова на общую сумму 8,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Также решением Арбитражного суда области удовлетворено исковое заявление прокуратуры области к МБУ «Геоцентр» и ООО «Стройторг», заключенные контракты между учреждением и организацией признаны недействительными, с ООО «Стройторг» в пользу МБУ «Геоцентр» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 8,1 млн рублей.