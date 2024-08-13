Сотрудника златоустовского локомотивного депо обвиняют в получении взятки

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом предприятия железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, должностное лицо эксплуатационного локомотивного депо «Златоуст» Южно-Уральской дирекции тяги в 2020 году за взятку помог пройти проверку технического состояния локомотивов и оценку уровня профессиональных навыков работников локомотивных бригад.

Прокуратура признала законным постановление о возбуждении Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Ход и результаты расследования дела контролирует ведомство.

Виталина Ярховска