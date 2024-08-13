Председатель СКР требует отчет по делу о травмировании подростка на пляже в Сочи
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с катером, в результате которого пострадала несовершеннолетняя на пляже в Лоо. Об этом сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО
Инцидент произошел 11 августа на пляже «Горный воздух». Во время купания катер подошел слишком близко к берегу, и его винты причинили различные резаные травмы находившейся в воде несовершеннолетней. Девочку с ранением живота госпитализировали.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту происшествия. Председатель СКР потребовал от исполняющего обязанности руководителя управления Виктора Козлова подробный доклад о ходе расследования и итогах следственных действий. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.
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