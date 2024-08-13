К поискам пропавшего в Сочи грибника присоединилась Росгвардия

В Сочи продолжаются поиски 74-летнего грибника, пропавшего неделю назад. К спасательной операции, которая ведется в лесных массивах хребта Алек, куда отправлялся мужчина, присоединились сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ранее спасатели осмотрели обширные территории, включая садовое товарищество «Родник-1», склоны хребта Алек, чайные плантации, а также Верхнепластунское кладбище и окрестности горы Водопроводной. Специалисты также исследовали зону около Ореховских водопадов. Однако, несмотря на все усилия, следов мужчины пока не удалось обнаружить.

Во вторник, 6 августа, родственники вместе с полицией искали пенсионера самостоятельно. После того как поиски не принесли результатов, жена грибника обратилась к сотрудникам МЧС. Женщина уточнила, что пропавший был одет в серую футболку, серые брюки и черные калоши.

Мария Удовик

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