В Сочи стартовали поиски пропавшего грибника

В среду, 7 августа, в районе хребта Алек Сочи стартовали поиски потерявшегося в лесу грибника. Жена пропавшего сообщила, что ее 74-летний муж отправился в лес в понедельник и с тех пор не выходил на связь, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Мужчина ушел в лес в районе садового товарищества «Родник-1» и должен был вернуться тем же маршрутом, по которому ходил уже много лет. Родственники и полиция пытались найти мужчину самостоятельно в течение суток, уточнили в пресс-службе.

Для проведения поисковой операции привлекли 10 спасателей и одну единицу техники. Пропавший был одет в серую футболку, серые брюки и черные калоши.

Мария Удовик

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