Автотранспортному управлению ММК — 55

Сегодня исполняется 55 лет ООО «Автотранспортное управление» - одному из крупнейших обществ Группы ПАО «ММК», основной задачей которого на протяжении всей его истории является предоставление широкого спектра услуг по транспортировке людей и грузов, полностью закрывающих потребность металлургического комбината и его дочерних обществ в услугах автотранспорта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Сегодня ООО «Автотранспортное управление» – одно из крупнейших транспортных предприятий Южного Урала, расположенное на девяти площадках. ООО «АТУ» выполняет грузовые, технологические, пассажирские и междугородные перевозки для ПАО «ММК» и Группы компаний, а также для сторонних заказчиков, считаясь одним из ведущих перевозчиков промышленных предприятий России. Предприятие является активным участником строительства и модернизации крупнейших производственных объектов комбината, помогая возводить новейшие производственные комплексы ПАО «ММК».

ООО «АТУ» обладает развитой производственно-технической базой, здесь осуществляется ремонт автотранспортной техники любой сложности. Всего на предприятии свыше 1200 единиц техники, в том числе пассажирские автобусы, грузовой и карьерный транспорт.

В последние годы в ООО «АТУ» много внимания уделяется снижению затрат, в том числе за счёт использования информационных технологий. Активно внедряется и развивается электронный документооборот, а современные информационные системы позволяют повысить эффективность управления транспортным процессом. Так, недавно ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «МегаФон» заключили договор о разработке цифровой платформы для управления циклическими транспортными потоками ММК. Решение автоматизирует управление БелАЗами, КАМАЗами, экскаваторами и погрузочной техникой, двигающейся по заданным маршрутам. Экономический эффект от внедрения системы может составить свыше 50 миллионов рублей в год.

«Цифровое управление циклическим автотранспортом позволит ММК обеспечить максимальную загруженность техники, которая на сегодня загружена примерно на 70%. Данное решение уменьшит временные простои в узких местах технологических цепочек и оптимизирует работу дорогостоящих машин. В результате комбинат сократит финансовые затраты на эксплуатацию парка и сделает ее более эффективной», – отмечает директор ООО «Автотранспортное управление» Виктор Шишкин.

Кроме того, на завершающей стадии опытно-промышленной эксплуатации находится разработанная автоматизированная система, охватывающая грузоперевозки в рамках масштабной программы цифровизации всего автопарка ММК. Реализация обоих решений переведет в автоматический режим управления более половины автопарка ММК.

Из других современных новаций, внедренных в ООО «АТУ» за последнее время, можно отметить автоматизацию процесса учета топливообеспечения своей автотехники за счет интеграции с экосистемой «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Кроме того, предприятие в тестовом режиме неоднократно испытывало автотехнику, оснащенную системами автономного управления. Применение беспилотных систем в перспективе может повысить эффективность рутинных перевозок и позволит решить кадровую проблему.

ПАО «ММК»