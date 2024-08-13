Четырех челябинцев будут судить за легализацию 60 мигрантов

Перед судом в Челябинской области предстанут четверо участников преступной группы, один из которых является главным специалистом отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцам управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону. Его обвиняют в организации незаконной миграции, получении взятки, превышении полномочий, а также внесении ложных сведений в документы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, с 1 ноября 2021-го по 12 декабря 2023 года полицейский в составе преступной группы за взятку изготовил фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры на выполнение работ с иностранцами. Также были подделаны документы об их образовании, свидетельства о рождении и другие. В результате 60 мигрантов получили свидетельства участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Трех подозреваемых пособников полицейского обвиняют также в организации незаконной миграции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.