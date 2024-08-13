Челябинское кафе разрешило конкуренту печь восьмиконечную пиццу

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между конкурентами «Подди пицца» и «Моцарелла». В антимонопольную службу поступило ходатайство о прекращении рассмотрения заявления относительно изготовления восьмиконечной пиццы, передали в управлении.

Ранее ФАС региона приняла обращение от кафе «Подди пицца», в котором руководство указало, что печет пиццу «Липен» в виде восьмиконечной звезды с 2021 года. Этот товарный знак зарегистрирован, однако конкурент, пиццерия «Моцарелла», незаконно использует его в работе. Выпечка не только похожа на восьмиконечную звезду, но и называется так же – «пицца Липен».

После заключения мирового соглашения дело о нарушении Закона о защите конкуренции антимонопольная служба области возбуждать не будет.

Виталина Ярховска