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Челябинское кафе разрешило конкуренту печь восьмиконечную пиццу

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между конкурентами «Подди пицца» и «Моцарелла». В антимонопольную службу поступило ходатайство о прекращении рассмотрения заявления относительно изготовления восьмиконечной пиццы, передали в управлении.

Ранее ФАС региона приняла обращение от кафе «Подди пицца», в котором руководство указало, что печет пиццу «Липен» в виде восьмиконечной звезды с 2021 года. Этот товарный знак зарегистрирован, однако конкурент, пиццерия «Моцарелла», незаконно использует его в работе. Выпечка не только похожа на восьмиконечную звезду, но и называется так же – «пицца Липен».

После заключения мирового соглашения дело о нарушении Закона о защите конкуренции антимонопольная служба области возбуждать не будет.

Виталина Ярховска

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