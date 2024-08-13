На маршруте № 483 в Челябинске увеличили количество автобусов

В Челябинске маршрут № 483 Старокамышинск — Парк Гагарина начал обслуживать новый перевозчик. Количество автобусов, выходящих на линию, увеличили с девяти до 14, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Новым перевозчиком маршрута стало ООО «Новые дороги». Контракт с ним рассчитан на три года. На линию вышли новые низкопольные автобусы большого класса с кондиционерами, валидаторами и оборудованием для перевозки маломобильных граждан.

В дальнейшем на маршруте № 483 планируют увеличить количество автобусов до 20 с интервалом движения семь минут в часы пик.