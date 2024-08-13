В Челябинской области мотоциклист погиб после наезда на ребенка

Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Брединском районе, где мотоциклист наехал на несовершеннолетнюю девочку и от травм скончался на месте. Информацию сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

По данным инспекции, 12 августа в 22:15 часов в поселке Андреевский 19-летний водитель без прав на мопеде «Рейсер Рива 2», который не подлежит регистрации, наехал на 15-летнюю девочку, стоявшую на краю проезжей части. Из-за столкновения мопед опрокинулся, водитель погиб. Девочку доставили в больницу.

Виталина Ярховска