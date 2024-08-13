Гостиничные бронирования туристов из России по наиболее востребованным европейским направлениям во второй половине 2024 года

Страна Изменение спроса год к году (%) Средняя стоимость забронированной ночи (тыс. руб.) Изменение средней стоимости (%) Италия Нет изменений 14,4 13 Франция -10 19 6 Испания -20 15,3 20 Греция 56 11,5 10 Венгрия 70 7,7 -1 Германия 21 15,1 25 Сербия 45 2 9,6 Португалия 41 13,5 4 Черногория 66 15,9 -8 Болгария 64 7 -8,5