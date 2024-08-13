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Коммерсантъ FM
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Гостиничные бронирования туристов из России по наиболее востребованным европейским направлениям во второй половине 2024 года

Страна Изменение спроса год к году (%) Средняя стоимость забронированной ночи (тыс. руб.) Изменение средней стоимости (%)
Италия Нет изменений 14,4 13
Франция -10 19 6
Испания -20 15,3 20
Греция 56 11,5 10
Венгрия 70 7,7 -1
Германия 21 15,1 25
Сербия 45 2 9,6
Португалия 41 13,5 4
Черногория 66 15,9 -8
Болгария 64 7 -8,5

Источник: данные «Островка».

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