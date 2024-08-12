Сочинские киберволонтеры с начала года выявили более 300 опасных сайтов

С начала текущего года киберволонтеры Сочи направили в Роскомнадзор отчеты более чем о 350 интернет-ресурсах, подозреваемых в размещении неправомерного контента. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Антинаркотический отряд «СОВА», включающий около 50 активистов, обнаружил и передал в Роспотребнадзор ссылки на сайты с потенциально опасным содержанием. Кроме того, волонтеры провели 17 мониторингов по улицам города, где закрасили более 550 надписей с рекламой незаконных интернет-ресурсов, предлагающих к покупке наркотические вещества.

Также киберволонтеры активно реализуют проект #Всети, направленный на повышение информационной грамотности и обучение молодежи безопасному поведению в интернет-пространстве.

Нурий Бзасежев

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