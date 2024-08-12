Новые методы и подходы фарминдустрии на молодежной научно-практической конференции «Синтез будущего» в Кургане

С 30 сентября по 2 октября в Кургане пройдет Межрегиональная молодежная научно-практическая конференция «Синтез будущего». Мероприятие состоится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки РФ), Департамента образования и науки Курганской области, Курганского государственного университета (КГУ), фармацевтической компании «Биннофарм Групп», Благотворительного фонда «Система», студенческого научного сообщества КГУ, детского технопарка «Кванториум».



Направления работы конференции

Достижения в химии, фармацевтике, технологии медицинских изделий: технологии и главные векторы развития фармацевтики; вопросы разработки лекарственных средств; методы анализа субстанции для лекарственных средств, вопросы производственного контроля; перспективные материалы, технологии производства и применения медицинских изделий, вопросы фармацевтической микробиологии.

Методы и подходы к подготовке специалистов для фармацевтической отрасли: передовые практики преподавания химии и биологии в образовательных организациях среднего образования; профориентация и сопровождение профессионального выбора.

Исследовательские проекты по химии и биологии обучающихся образовательных организаций среднего звена.

В рамках конференции состоится работа секций, презентация исследовательских проектов, панельная дискуссия «Перспективные направления развития фармацевтических и химических технологий», карьерная встреча для студентов с представителями ООО «Биннофарм Групп», открытый диалог с экспертами для студентов профильных направлений подготовки и специальностей, презентация образовательных проектов БФ «Система», встреча с победителями научных конкурсов РАН, экскурсия на ПАО «Синтез», мастер-классы по химии, фармацевтике, биологии и микробиологии.

К участию в конференции приглашены научные сотрудники и преподаватели научных организаций и вузов, ведущие специалисты фармацевтических предприятий, студенты, аспиранты, молодые ученые, школьники 9 – 11 классов.

«Производственная площадка «Синтез», входящая в «Биннофарм Групп», на постоянной основе принимает школьников и студентов на заводе. Ребята приходят к нам на экскурсии, подрабатывают летом, проходят производственную практику и выбирают «Синтез» как первое место работы. У нас есть хорошая традиция растить кадры на месте, помогать развивать компетенции, создавать условия для молодых сотрудников для роста внутри «Биннофарм Групп». Совместно с БФ «Система» нам удается привлекать все больше талантливой и заинтересованной молодежи к диалогу, рассказывать об отечественной фармацевтике, давать возможность стать частью команды одной из ведущих фармацевтических компаний страны», - рассказала Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»

«ПАО «Синтез» является нашим давним и надёжным партнёром не только как база практики, но и место трудоустройства наших выпускников. В современных условиях, когда вуз становится центром развития инноваций, мы готовы к расширению форм взаимодействия с предприятием. Университет является площадкой, позволяющей школьникам определить свой образовательный и карьерный путь, участвуя в мастер-классах, просветительских мероприятиях, конференциях. Студенты смогут познакомиться с проектами наших индустриальных партнёров и современными направлениями развития фарминдустрии. Важна и возможность обсудить с учителями региона проблемы организации профильного обучения и профориентации школьников на ранних этапах обучения химии и биологии. Подобные мероприятия позволяют объединить усилия школы, Курганского государственного университета и промышленных предприятий, направленные на решение важнейших задач сегодняшнего дня», - рассказала Надежда Дубив, ректор Курганского государственного университета

«Одним из приоритетов работы Благотворительного фонда «Система» является создание возможностей для построения траектории профессионального развития молодёжи. Важно, чтобы школьники и студенты знали и видели перспективы получения качественного образования и построения карьеры в родном регионе. Для этого в Кургане уже второй год проводятся профориентационные мероприятия, стажировки для студентов на заводе «Синтез», встречи с ведущими экспертами фармацевтической отрасли. В рамках конференции участники смогут обменяться опытом, узнать о достижениях и векторах развития фармацевтической отрасли, познакомиться с производством. Школьники станут участниками мастер-классов, чтобы осознанно выбрать будущее направление получения образования», - подчеркнула Алевтина Ксенофонтова, руководитель центра профориентации и наставничества Благотворительного фонда «Система»

Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году. БФ «Система» инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной деятельности. Официальный сайт БФ «Система»

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