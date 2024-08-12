ВС Башкирии ужесточил приговор водителю погрузчика, задавившего женщину насмерть

Верховный суд Башкирии изменил приговор Советского районного суда Уфы по уголовному делу в отношении 38-летнего водителя ООО «Энергия плюс», который за рулем фронтального погрузчика наехал на администратора предприятия.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, водитель на технически исправном погрузчике двигался в бокс автомойки. Не справившись с управлением, он прижал ковшом к стене женщину-администратора, которая должна была подать водителю сигнал об остановке. Пострадавшая получила ушибленные и рваные травмы ног и скончалась в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн.

Суд первой инстанции признал водителя виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Сегодня ВС изменил приговор, удовлетворив апелляционное представление государственного обвинителя. Действия осужденного квалифицированы как причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год с лишением управлять транспортными средствами на полтора года.

Майя Иванова

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