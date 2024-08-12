Уфимца осудили за применение перцового баллончика в отношении полицейских

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу за насилие в отношении полицейских при исполнении ими должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как было установлено в суде, в июне уфимец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать со своей сожительницей. Полицейские, приехавшие на вызов женщины, попытались войти в квартиру, но встретили отпор: подсудимый распылил перцовый спрей. Это было квалифицировано как причинение легкого вреда здоровью сотрудникам полиции.

Обвиняемый признал вину.

Венера Хисамова

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