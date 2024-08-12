Жителю Башкирии оставили приговор за неявку на службу после отпуска

Центральный окружной военный суд оставил в силе приговор военнослужащему из Башкирии. В октябре 2023 году Уфимский гарнизонный военный суд признал его виновным в неявке на службу после отпуска в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и назначил наказание в виде почти лет лишения свободы в колонии общего режима, указывается в опубликованном на сайте суда определении.

В своей жалобе осужденный отмечал, что при назначении наказания суд первой инстанции не в полной мере учел в качестве смягчающих обстоятельств, в частности, положительные характеристики по местам военной службы, награждение медалью Суворова и ведомственной медалью «За боевые отличия». Представитель гособвинения просил оставить жалобу без удовлетворения.

Оставляя приговор в силе, Центральный окружной военный суд отметил, что наказание подсудимому «назначено с учетом характера и степени общественной опасности преступления».

Венера Хисамова

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