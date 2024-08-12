Минтранс Башкирии заплатит «Автомигу» 170 млн рублей за два пригородных маршрута

Центр организации перевозок Башкирии (учредитель — региональный минтранс) заключил два контракта с подмосковным ООО «Автомиг» на перевозки по межмуниципальным маршрутам в Уфе и Уфимском районе на общую сумму 170 млн руб. Средства выделит республиканский бюджет. «Автомиг» стал единственным участников открытых конкурсов, договоры подписаны по начальным ценам.

По условиям первого контракта стоимостью — 93,9 млн руб. перевозчик должен обслуживать маршрут №258п «Уфимский ДОК» — деревня Мармылево в Уфимском районе. Автобусы большого класса будут следовать по Сельской Богородской, Вологодской и Первомайской улицам, проспекту Октября (до остановки «Спортивная»), улицам 50 лет СССР, Менделеева и Демскому шоссе. В рабочие дни необходимо выполнять 70 рейсов в прямом и обратном направлениях, по субботам — 66, в воскресные и праздничные дни — 61 рейс.

Второй контракт стоимостью 76,1 млн руб. предусматривает перевозки по маршруту №167п от остановки «Уфимский ДОК» до торгово-развлекательного центра «Мега». Автобусы большого и среднего класса будут следовать из Инорса черех проспект Октября, улицу Заки Валиди и Оренбургский тракт. В будние дни перевозчик должен выполнить 80 рейсов, по субботам — 42, по воскресеньям и праздничным дням — 28. 31 декабря 2024 года в оба направления должны выехать по 28 автобусов.

Размер платы за проезд установлен госкомтарифом Башкирии.

Ранее сообщалось о планах компании «Автомиг» покинуть уфимский рынок пассажирских перевозок — информацию об этом подтвердил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В компании на вопрос «Ъ-Уфа» заявили о желании продолжить деятельность в городе.

ООО «Автомиг» зарегистрировано в 1997 году в Подольске. Компанией владеет Эмин Гильхаев. Уставный капитал компании — 1,5 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 11,4 млн руб.

Идэль Гумеров

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