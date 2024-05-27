В «Автомиге» опровергают уход с рынка пассажирских перевозок Уфы

ООО «Автомиг», обслуживающее два регулярных пассажирских маршрута в Уфе (167 и 258), планирует продолжить работу. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил начальник эксплуатационной службы компании Андрей Демидов.

Информация о том, что «Автомиг» планирует уйти с рынка пассажирских перевозок Уфы, сегодня была опубликована несколькими Telegram-каналами.

Ранее в «Автомиге» планировали повысить стоимость проезда в автобусах до уровня госперевозчика ГУП «Башавтотранс».

Наталья Балыкова

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