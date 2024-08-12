На форуме «Армия-2024» Челябинскую область представляют 19 предприятий

Челябинскую область на международном форуме «Армия-2024» представляют 19 предприятий: 14 из них разместили свою продукцию на коллективном стенде региона, остальные – на собственных, а также на площадках корпораций, в состав которых входят. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, предприятие из Магнитогорска «Андроидная техника» выставило роботизированный комплекс «Ортез» для восстановления двигательных функций кистей рук и ног, синхронные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами на роторе для беспилотников серии АТБ, а также бесколлекторные электродвигатели AT Drive широкого применения.

На индивидуальном стенде автомобильного завода «Урал» – арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем, а также две новые пожарные автоцистерны АЦ 3,0-40 с колесной формулой 4х4 на базе нового шасси «Урал-80». Особенностью данного автомобиля является его пониженный габарит по высоте – 3100 мм.

Официальный партнер автомобильного завода «Урал», завод «Гирд», демонстрирует на уличной экспозиции первый в России автомобиль скорой помощи на грузовом шасси «Урал Next 4320». Машина оснащена по классу «С» и позволяет оказывать помощь больным прямо во время движения.

«Завод СпецАгрегат» разработал макет высокопроизводительного фрезерно-роторного двухмоторного снегоочистителя на базе «Урал 6370К». Машина позволяет за короткий срок очистить большую территорию от снега, производительность уборки достигает 5 тыс. т в час.

«Челябкрансервис» представляет макет грузоподъемного крана на железнодорожном ходу ФМ-150 грузоподъемностью до 200 т. Он предназначен для ликвидации последствий сходов подвижного состава, происшествий природного и техногенного характера, при ремонте и эксплуатации железных дорог.

Виталина Ярховска