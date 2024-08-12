Компания получит участок в аренду без торгов для строительства комплекса

ООО «Строитель» разрешено предоставить в аренду без торгов земельный участок площадью 1,7 га в селе Толбазы. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Компания планирует построить на нем многофункциональный комплекс. Инвестпроект включен в перечень приоритетных.

Администрации Аургазинского района рекомендовано заключить договор аренды земельного участка.

ООО «Строитель», по данным Rusprofile.ru, зарегистрировано в июле 2016 года в Уфе. Владелец —Мавзанур Гизамов. Компания занимается строительством. В 2023 году выручка составила 187,6 млн руб., чистая прибыль — 41,6 млн руб.

Майя Иванова

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