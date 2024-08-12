В Башкирии возбудили уголовное дело из-за невыдачи жилья 62-летней сироте

Жительница Уфы на протяжении 29 лет пытается добиться получения квартиры. Как сообщает Информационный центр СК России, 62-летняя женщина с 1995 года состоит на учете лиц, претендующих на получение жилья как сирота, однако сроки реализации ее прав постоянно переносились, обращения в органы власти не помогли решению проблемы.

Ситуацией заинтересовалось следственное управление СК России по Башкирии, возбудившее уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.

Идэль Гумеров

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