Полиция задержала сочинца за выращивание конопли в ванной комнате

В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в выращивании и сбыте наркотиков. Правоохранительные органы обнаружили коноплю в ванной комнате его квартиры в районе Кудепсты, сообщает пресс-служба городского УВД.

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Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОНК) в Хостинском районе Сочи задержали 44-летнего жителя Кудепсты, подозреваемого в торговле наркотиками. На улице Искры, где проживал мужчина, оперативники провели обыск, в ходе которого обнаружили душевую кабину, переделанную в мини-оранжерею для выращивания конопли.

В ванной комнате рядом с импровизированной теплицей полицейские нашли марихуану общей массой около 100 граммов. Следствие установило, что мужчина выращивал наркотические растения не только для личного употребления, но и с целью сбыта.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Мария Удовик

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