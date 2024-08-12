Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция задержала сочинца за выращивание конопли в ванной комнате

В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в выращивании и сбыте наркотиков. Правоохранительные органы обнаружили коноплю в ванной комнате его квартиры в районе Кудепсты, сообщает пресс-служба городского УВД.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОНК) в Хостинском районе Сочи задержали 44-летнего жителя Кудепсты, подозреваемого в торговле наркотиками. На улице Искры, где проживал мужчина, оперативники провели обыск, в ходе которого обнаружили душевую кабину, переделанную в мини-оранжерею для выращивания конопли.

В ванной комнате рядом с импровизированной теплицей полицейские нашли марихуану общей массой около 100 граммов. Следствие установило, что мужчина выращивал наркотические растения не только для личного употребления, но и с целью сбыта.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...