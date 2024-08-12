В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

В Челябинской области на 12 и 13 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Вечером 12 августа и в течение суток 13 августа в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный. Возможно усиление шквалистого ветра при грозах до 20-25 м/с.

На реках региона, где с 12 по 14 августа пройдут дожди, ожидаются интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока в пруды и водохранилища, возможно подтопление пойменных участков. Наиболее неблагоприятная ситуация – на участках рек ниже прудов и водохранилищ.

Виталина Ярховска