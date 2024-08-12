В Челябинской области с начала года из-за пожаров погибли 103 человека

За семь месяцев 2024 года в Челябинской области от дыма и огня погибли 103 человека, в том числе три ребенка. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Противопожарной службы региона.

Всего с начала года в области произошло 3,9 тыс. пожаров, из которых 2820 в городах и 1080 в сельской местности. Показатель уменьшился на 52% в сравнении с 2023 годом. 46 погибших при пожарах граждан не смогли выбраться из огня из-за алкогольного опьянения.

В 60% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, 24% — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 7% — неправильное использование отопительных печей.