Катер ранил плавающую в море девочку-подростка в Сочи
На пляже Лоо в Сочи произошел инцидент с маломерным судном, в результате которого несовершеннолетняя девушка получила различные травмы. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО
По информации правоохранительных органов, 62-летний водитель маломерного моторного судна совершил наезд на 17-летнюю девушку во время маневра за буйками. В результате инцидента девушка получила резаные травмы. Пострадавшую оперативно доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства случившегося, судно изъято у владельца. Собранные материалы передадут в следственные органы для дальнейшего принятия процессуального решения.
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