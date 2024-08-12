Катер ранил плавающую в море девочку-подростка в Сочи

На пляже Лоо в Сочи произошел инцидент с маломерным судном, в результате которого несовершеннолетняя девушка получила различные травмы. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

По информации правоохранительных органов, 62-летний водитель маломерного моторного судна совершил наезд на 17-летнюю девушку во время маневра за буйками. В результате инцидента девушка получила резаные травмы. Пострадавшую оперативно доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства случившегося, судно изъято у владельца. Собранные материалы передадут в следственные органы для дальнейшего принятия процессуального решения.

Мария Удовик

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