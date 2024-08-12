Подвал «Восьмиэтажки» в Уфе выставлен на торги за 1 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы выставило на продажу нежилые помещения подвала восьмиэтажного жилого здания выявленного объекта культурного наследия Дом жилой «Восьмиэтажка» (южное) на Первомайской улице, 26. Начальная цена составляет 1,5 млн руб. Шаг аукциона —74,2 тыс. руб. Общая площадь помещений составляет 56,2 кв. м. Аукцион назначен на 12 сентября, заявки принимаются до 6 сентября.

Кирпичное здание построено в 1950-х годах. В нем есть центральное отопление, электроснабжение, места общего пользования площадью 1,4 кв. м. Здание является частью ансамбля застройки Черниковска от дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа».

Майя Иванова

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