Челябинская область попала в топ-5 регионов России по качеству дорог

В Челябинской области доля дорог регионального, межмуниципального и местного значений, отвечающих нормативным требованиям на конец 2023 года, составила 84,1%. Регион занял четвертое место среди 85 субъектов России по качеству трасс. Рейтинг подготовили «РИА Новости».

Плотность дорог в Челябинской области с твердым покрытием составляет 248,6 км на 1 тыс. кв. км территории. Первое место в рейтинге заняла Москва, где нормам отвечает 97,6% дорог, на втором и третьем — Югра и Краснодарский край с показателем 88,4% и 84,4% соответственно.

На последнем месте в рейтинге по качеству дорог оказалась Архангельская область. Там всего 15,7% трасс соответствует нормативным требованиям.