Председатель СКР запросил доклад по делу о нарушении прав дольщиков в Сочи

В ответ на обращение жительницы Сочи в социальных сетях председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «Подкова» и потребовал доклад по делу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2014 году на переулке Теневом в Сочи стартовало строительство многоквартирных домов. Однако сроки ввода объектов в эксплуатацию несколько раз переносили. В сентябре прошлого года суд признал эти постройки самовольными, и их демонтировали. Среди пострадавших, которые остались без нового жилья, — инвалиды, пенсионеры и семьи с детьми.

Несмотря на обращения в компетентные органы, ситуация оставалась нерешенной. В связи с этим Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю доклад по делу и поручил завершить расследование в кратчайшие сроки с дальнейшим направлением дела в суд. Контроль над исполнением поручения будет осуществляться центральным аппаратом ведомства.

Мария Удовик

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