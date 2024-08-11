Дополнительные электропоезда запустят в Сочи

На время проведения международного фестиваля классического искусства «Роза Хутор. Классика», который будет проходить с 17 по 19 августа, в Сочи введут дополнительные пригородные поезда на маршрутах Роза Хутор – Сочи и Имеретинский Курорт – Роза Хутор. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань экспресс-пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С субботы до понедельника включительно для посетителей мероприятия будет действовать дополнительный поезд №6054/6053, который будет отправляться из Имеретинского Курорта в 22:35 и прибывать на Роза Хутор в 23:11. Также «Ласточка» №6118 отправится с Роза Хутор в Сочи в 23:27 и прибудет в город в 00:34. В ночь на 19 августа будет курсировать поезд №6825 из Сочи в Имеретинский Курорт, с отправлением в 00:55 и прибытием в 01:49.

Мария Удовик

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