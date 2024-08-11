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СКР проводит проверку после наезда катера на мужчину в Сочи

СК начал доследственную проверку по факту инцидента в акватории Черного моря у пляжа «Мыс Видный» в Сочи, где катер сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В субботу, 10 августа, в Хостинском районе Сочи водитель катера, нарушивший правила безопасного плавания, наехал на купающегося мужчину. Нарушитель не остановился и покинул место происшествия.

Следователи уже начали выяснять личность судоводителя. О состоянии пострадавшего не сообщалось.

Мария Удовик

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