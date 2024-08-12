Итоговая таблица медалей

З С Б В 1. США 40 44 42 126 2. Китай 40 27 24 91 3. Япония 20 12 13 45 4. Австралия 18 19 16 53 5. Франция 16 26 22 64 6. Нидерланды 15 7 12 34 7. Великобритания 14 22 29 65 8. Южная Корея 13 9 10 32 9. Италия 12 13 15 40 10. Германия 12 13 8 33 11. Новая Зеландия 10 7 3 20 12. Канада 9 7 11 27 13. Узбекистан 8 2 3 13 14. Венгрия 6 7 6 19 15. Испания 5 4 9 18 16. Швеция 4 4 3 11 17. Кения 4 2 5 11 18. Норвегия 4 1 3 8 19. Ирландия 4 0 3 7 20. Бразилия 3 7 10 20