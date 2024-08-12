Итоговая таблица медалей

|
|З
|С
|Б
|В
|1. США
|40
|44
|42
|126
|2. Китай
|40
|27
|24
|91
|3. Япония
|20
|12
|13
|45
|4. Австралия
|18
|19
|16
|53
|5. Франция
|16
|26
|22
|64
|6. Нидерланды
|15
|7
|12
|34
|7. Великобритания
|14
|22
|29
|65
|8. Южная Корея
|13
|9
|10
|32
|9. Италия
|12
|13
|15
|40
|10. Германия
|12
|13
|8
|33
|11. Новая Зеландия
|10
|7
|3
|20
|12. Канада
|9
|7
|11
|27
|13. Узбекистан
|8
|2
|3
|13
|14. Венгрия
|6
|7
|6
|19
|15. Испания
|5
|4
|9
|18
|16. Швеция
|4
|4
|3
|11
|17. Кения
|4
|2
|5
|11
|18. Норвегия
|4
|1
|3
|8
|19. Ирландия
|4
|0
|3
|7
|20. Бразилия
|3
|7
|10
|20