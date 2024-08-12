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Коммерсантъ FM
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Итоговая таблица медалей

ЗСБВ
1. США404442126
2. Китай40272491
3. Япония20121345
4. Австралия18191653
5. Франция16262264
6. Нидерланды1571234
7. Великобритания14222965
8. Южная Корея1391032
9. Италия12131540
10. Германия1213833
11. Новая Зеландия107320
12. Канада971127
13. Узбекистан82313
14. Венгрия67619
15. Испания54918
16. Швеция44311
17. Кения42511
18. Норвегия4138
19. Ирландия4037
20. Бразилия371020

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