И миллиарда за свободу мало

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло третье уголовное дело бизнесмена Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря тяжбам с компанией IKEA. На этот раз предпринимателю инкриминируют хищение у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ, стоимостью свыше 1 млрд руб. Сам предприниматель, который уже отсидел сроки по двум предыдущим делам и должен был выйти на свободу, на предварительном заседании Тверского суда Москвы был арестован по ходатайству представителя потерпевшей стороны — Агентства по страхованию вкладов (АСВ), преемника обанкротившегося АКБ, несмотря на то что защита предпринимателя предлагала за него залог в размере 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Пономарев еще не успел выйти на свободу, как его вновь арестовали

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Константин Пономарев еще не успел выйти на свободу, как его вновь арестовали

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы) следственное управление УВД по СВАО ГУ МВД РФ по Москве возбудило еще в 2018 году. Однако затем расследование было приостановлено и возобновилось лишь в 2022 году. К тому времени бывший владелец компании «Системы автономного электроснабжения» Константин Пономарев, получивший известность благодаря тому, что в 2010 году смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд руб. от IKEA за аренду ею генераторов в 2007–2008 годах для своих магазинов в Санкт-Петербурге, уже имел за плечами два приговора и отбывал второй срок. Поэтому арестовывать по новому делу его не стали.

Как ранее сообщал “Ъ”, в июле 2018 года Люберецкий городской суд Подмосковья признал Пономарева виновным в организации заведомо ложного доноса (ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 306 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы. Второе его уголовное дело завершилось 9 декабря 2020 года приговором Солнечногорского горсуда Подмосковья, который осудил бизнесмена за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с подачей иска о возврате его дизельных генераторов и взыскании арендной платы за их использование в Крыму с 2014 по 2020 год.

Кроме того, бизнесмен был признан виновным в уклонении от уплаты налогов юридическим лицом (ст. 199 УК РФ) за 2007–2008 годы. Он получил десять лет и два месяца лишения свободы.

Как стало известно “Ъ”, в связи с тем, что ст. 199 УК РФ недавно была переведена законодателями в разряд нетяжких и, соответственно, срок давности по ней истек, Сафоновский райсуд Смоленской области 4 июня 2024 года уменьшил господину Пономареву срок наказания на два года — до восьми лет и двух месяцев, которые он к тому времени уже отсидел. 20 июня постановление вступило в силу, и осужденный должен был выйти на волю. Однако этого не произошло. К тому времени третье дело господина Пономарева уже поступило для рассмотрения в Тверской суд Москвы. Предварительное слушание, на котором защита ходатайствовала о возврате дела прокурору, сначала было отложено на 8 июля, однако затем его неожиданно назначили на 2 июля. В этот день суд рассмотрел и удовлетворил поданное накануне ходатайство АСВ о заключении Константина Пономарева под стражу. Защита предпринимателя настаивала, что оснований для избрания этой меры пресечения не имеется и предлагала отпустить его под залог 1 млрд руб.

Двое других подсудимых — экс-председатель правления АКБ «Лесбанк» Сергей Никитин и бывший главный бухгалтер кредитного учреждения Ирина Скоробогатова — остались под подпиской о невыезде. По версии следствия, они совместно с Пономаревым и другими «неустановленными лицами» осенью 2015 года вошли в организованную группу, которая накануне отзыва лицензии у Лесбанка похитила находившиеся на балансе кредитного учреждения 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие» общей стоимостью 1,1 млрд руб. Как считает следствие, для этого являвшийся крупнейшим клиентом банка Константин Пономарев убедил ее сотрудников в том, что собирается приобрести Лесбанк, а те по его «указанию» задним числом оформили документы о покупке им вышеназванных ценных бумаг и внесении в кассу банка наличных денег в размере 1 млрд руб.

На самом деле, полагают следователи МВД, денежные средства на покупку векселей Пономарев не тратил, а действовавшие в сговоре с ним Никитин и Скоробогатова составили фиктивные финансовые документы, передав в октябре 2015 года бизнесмену ценные бумаги бесплатно.

После этого господин Пономарев, по версии следствия, отмыл похищенное, заключив 5 октября с компанией ООО «Тандем Центр» договор купли-продажи ценных бумаг за 1 млрд 815 тыс. руб. Компания предъявила эмитентам векселя к погашению, получив с 7 октября по 13 ноября на свой расчетный счет в общей сложности 1 млрд 709 тыс. руб.

Всем трем фигурантам инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Пономареву еще и легализацию похищенного (ст. 174.1 УК РФ). В ходе начавшегося недавно процесса никто из них вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

По словам адвоката Константина Пономарева Анны Ставицкой, ее подзащитный категорически отрицает факт хищения и полагает, что сам стал жертвой недобросовестных действий сотрудников банка, которые по его просьбе и на его средства приобретали векселя, но, как выяснилось, не вносили деньги в кассу. «Покупка Пономаревым векселей подтверждается не только имеющимися у него оригиналами приходных ордеров на сотни миллионов рублей с подписью и печатью сотрудников банка, но также целым рядом других документов. Среди них акт приема-передачи векселей на ответственное хранение от Пономарева банку, а также данные о полученных доходах и требование Пономарева о возврате ценных бумаг»,— указала адвокат, добавив, что, согласно материалам дела, несмотря на передачу векселей Пономареву, они продолжали числиться на балансе кредитного учреждения. Как считает адвокат, данный факт «сам по себе подтверждает невиновность Пономарева». По ее словам, если бы ее клиенту было известно о том, что векселя остались на балансе банка, он не стал бы в открытую предъявлять их к погашению в России. «Проще было бы это сделать через офшорную компанию. В этом случае никто бы не узнал, кто за ними стоит. Но Пономарев от своего имени предъявил векселя к погашению, а значит, он не знал, что с ними есть проблемы»,— указала госпожа Ставицкая.

Адвокат также обратила внимание на то, что следствие добилось ареста имущества Константина Пономарева более чем на 9 млрд, «несмотря на то что, по версии МВД, Пономарев якобы причинил ущерб банку на миллиард рублей».

Сам Константин Пономарев новое дело, как и два предыдущих, считает заказным. «Миллиарды господина Пономарева просто не дают покоя правоохранителям»,— полагает госпожа Ставицкая. Она напомнила, что ранее ее клиент был признан потерпевшим по целому ряду уголовных дел. Так, в марте 2020 года по приговору Замоскворецкого суда Москвы получил пять лет колонии бывший депутат Воронежской облдумы Руслан Лесных, который вместе с братом бывшего игрока футбольной сборной России Ивана Саенко Эдуардом Саенко и московским адвокатом Евгенией Семчуковой (они также были осуждены другими судами) участвовали в мошеннической схеме сбежавшего впоследствии на Кипр бывшего следователя ФСБ Сергея Ковбасюка. Согласно приговору, фигуранты, выдавая себя за действующих сотрудников ФСБ, за $1 млн, «несмотря на отсутствие для этого законных оснований», обещали организовать уголовное преследование Константина Пономарева, который в то время продолжал свои тяжбы с IKEA.

А в октябре 2023 года, как стало известно “Ъ”, Ленинский районный суд Смоленска приговорил к четырем годам лишения свободы условно адвоката Московской коллегии адвокатов Международного правозащитного центра «Принципиальная позиция» Александра Цюпко. Последний, как выяснило следствие, совместно со старшим инспектором 8-го отдела управления кадров СКР Александром Киреевым и сотрудником ГСУ СКР по Мособласти Селиверстовым убеждали уже находившегося под стражей Константина Пономарева, что помогут добиться прекращения в отношении него уголовных дел и освобождения. Чтобы вступить в дело Пономарева, Александр Цюпко получил в Туле статус адвоката. В 2019 году он убедил бизнесмена через его доверенное лицо передать 80 млн руб., а затем убеждал заплатить еще почти 4 млрд руб. за решение вопроса с отзывом иска к нему ПАО «Россети Кубань», снятие ареста с его счетов, условно-досрочное освобождение из колонии и невозбуждение новых дел. Условный срок Цюпко получил за мошенничество и покушение на мошенничество.

Селиверстов успел покинуть Россию. Дело же господина Киреева, который, помимо прочего, также обвиняется в вымогательстве 15 млрд руб. у совладельцев IT-компании Merlion, 28 августа начнет рассматривать по существу Хорошевский суд Москвы. Константин Пономарев также проходит по нему потерпевшим.

Госпожа Ставицкая заявила, что намерена добиваться вынесения подзащитному оправдательного приговора, а также отмены в Мосгорсуде решения Тверского суда столицы о его аресте. Оно, по мнению адвоката, было вынесено с грубым нарушением закона. «Как только стало известно, что Пономарев должен выйти на свободу, представитель потерпевшего спешно подал в суд ходатайство о его заключении под стражу, а суд спешно его удовлетворил,— сказала она.— По мнению защиты, суд в данном случае действовал на стороне обвинения». Дата рассмотрения апелляции на арест Пономарева пока не назначена. Рассматривать же его дело Тверской суд Москвы продолжит 18 августа.

Мария Локотецкая