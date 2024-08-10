Мишустин поручил Новаку координацию вопросов климатической политики

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в распределение обязанностей между вице-премьерами, которые контролируют работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам госполитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (в центре) и Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин (в центре) и Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Теперь вопросы государственной климатической политики, включая ограничение выбросов парниковых газов, будет координировать заместитель председателя правительства Александр Новак, говорится в публикации на сайте правительства. Уточняется, что ранее этими вопросами занимался вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Контроль за реализацией национального проекта «Экология» будет осуществлять вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он также будет координировать работу министерств и ведомств в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». До этого такие обязанности выполнял зампред правительства Марат Хуснуллин.

Согласно информации на сайте, такое решение было принято для эффективной работы нового кабинета министров по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития.

6 августа Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа президента о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В частности, глава правительства назвал вице-премьеров и ведомства, которые будут курировать работу по достижению указанных целей в рамках системы нацпроектов. В июле господин Мишустин анонсировал структуру нацпроекта «Семья» — в его состав войдут пять федеральных проектов, нацеленных на создание социальной и медицинской инфраструктуры.

Подробности — в материале «Ъ» «Нацпроектам прописали разделы».

Ольга Семеновых