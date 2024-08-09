Сочинские автоинспекторы помогли потерявшему сознание водителю

Автоинспекторы в Сочи помогли водителю, который потерял сознание. Изначально в полицию обратились жители, которые сообщили, что около частного дома на улице Олимпийской припаркован «Рено Логан», который мешает проезду, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

На место прибыли инспекторы ДПС. Они обнаружили за рулем иномарки водителя без сознания. Полицейские вызвали скорую помощь, переложили молодого человека на заднее сиденье патрульного автомобиля и выехали навстречу медикам. Затем правоохранители помогли врачам положить пациента на носилки и погрузить в машину скорой помощи.

Выяснилось, что без сознания в иномарке находился 23-летний местный житель. Он в больнице. Предположительно, юноша превысил дозу успокоительного лекарства после похорон близкого человека. Машину полицейские передали жене пострадавшего.

Вячеслав Рыжков

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