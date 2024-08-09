На строительной площадке в Сочи задержали 37 иностранных рабочих
В Адлере полицейские задержали 37 приезжих на стройке в ходе миграционного рейда. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
На стройплощадке в районе Голубые Дали полицейские провели рейд по проверке миграционного законодательства. Участковые вместе с сотрудниками ППС проверили документы и статус 37 иностранных граждан, которые работали на объекте.
Иностранцев доставили в отдел полиции для постановки на фото и дактилоскопический учет. Правоохранители изучили документы, подтверждающие законность их пребывания и работу в России.
На прошлой неделе правоохранительные органы Сочи проверили 145 иностранцев. В ходе утреннего рейда к ответственности привлекли четверых человек, которые нарушили режим пребывания в стране. Задержанных иностранных граждан депортируют.
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