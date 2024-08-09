На строительной площадке в Сочи задержали 37 иностранных рабочих

В Адлере полицейские задержали 37 приезжих на стройке в ходе миграционного рейда. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На стройплощадке в районе Голубые Дали полицейские провели рейд по проверке миграционного законодательства. Участковые вместе с сотрудниками ППС проверили документы и статус 37 иностранных граждан, которые работали на объекте.

Иностранцев доставили в отдел полиции для постановки на фото и дактилоскопический учет. Правоохранители изучили документы, подтверждающие законность их пребывания и работу в России.

На прошлой неделе правоохранительные органы Сочи проверили 145 иностранцев. В ходе утреннего рейда к ответственности привлекли четверых человек, которые нарушили режим пребывания в стране. Задержанных иностранных граждан депортируют.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram