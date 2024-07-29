Полиция Сочи проверила 145 иностранных граждан в ходе утреннего рейда

Сегодня, 29 июля, в Сочи утром прошел рейд, в ходе которого полиция совместно с городской администрацией и добровольными народными дружинами проверила 145 приезжих. В результате четырех человек, которые нарушили режим пребывания в России, привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба городского УВД.

Основная цель мероприятия заключалась в проверке документов иностранных граждан, проживающих в городе. В ходе операции сотрудники ДПС и патрульно-постовой службы останавливали автомобили, управляемые иностранными водителями, и проверяли их документы. Участковые инспекторы также посетили места временного проживания гостей, чтобы удостовериться в законности их пребывания в России.

По итогам рейда в отделы и пункты полиции для постановки на фото- и дактилоскопический учет доставили 145 иностранных граждан. Четверых из них привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания на территории страны). Иностранных граждан депортируют.

Мария Удовик

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