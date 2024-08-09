Сочи возглавил топ популярных направлений для отдыха с детьми в августе

Рейтинг самых популярных российских направлений для отдыха с детьми в августе возглавил Сочи. На долю курорта приходится 17% таких бронирований в последний месяц лета, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

На втором и третьем местах Анапа и Санкт-Петербург. На них приходится 11 и 5% бронирований соответственно. В Анапе средняя стоимость ночи при отдыхе с детьми в августе составляет почти 5,2 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — восемь ночей. В северной столице нужно заплатить почти 5,8 тыс. руб. за ночь, а продолжительность поездки составляет пять ночей. В Сочи стоимость ночи — 5,4 тыс. руб., продолжительность поездки — восемь ночей.

В рейтинг вошли и другие курорты Краснодарского края. На четвертом месте Геленджик (6,1 тыс. руб., семь ночей), на шестом — Ейск (3,8 тыс. руб., восемь ночей).

Ранее сообщалось, что Сочи также возглавил рейтинг популярных направлений для бронирования отелей в августе. На долю курорта пришлась пятая часть всех бронирований.

Вячеслав Рыжков

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