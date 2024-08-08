Сочи возглавил топ популярных направлений для бронирования отелей в августе

Сочи оказался на первом месте в рейтинге популярных российских направлений для бронирования отелей в августе 2024 года. На долю курорта приходится пятая часть (20%) всех августовских бронирований, сообщается в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stella di Mosca Фото: Stella di Mosca

На втором месте рейтинга Анапа с 12% бронирований. Третью строчку занимает Геленджик с 5%.

В августе средняя стоимость ночи в отеле в Сочи составляет 4,5 тыс. руб., средняя продолжительность поездки – восемь ночей. В Анапе за ночь надо будет заплатить 4,4 тыс. руб., продолжительность поездки также составляет восемь ночей. В Геленджике средняя стоимость ночи превышает 5,1 тыс. руб., продолжительность поездки – семь ночей.

В рейтинг вошли также Ейск и Архипо-Осиповка. Они заняли девятое и 10 места соответственно. В Ейске средняя стоимость ночи составляет более 3,6 тыс. руб., продолжительность поездки – семь ночей, в Архипо-Осиповке – 5 тыс. руб. и шесть ночей.

Вячеслав Рыжков

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