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Коммерсантъ FM
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Регионы с самым большим числом гостиничных компаний

Регион Количество компаний на 1 июля 2024 года Изменение за год (%) Изменение за два года (%)
Краснодарский край 4720 4,98 5,1
Москва 3928 7,7 10,2
Санкт-Петербург 2087 2,4 3,7
Московская область 1738 3,4 8,4
Крым 1579 -1,9 -6,4
Приморский край 837 4,5 6,2
Ростовская область 832 5,5 9,2
Свердловская область 802 5,8 8,1
Башкортостан 745 13,6 19,6
Татарстан 699 8 9,6

Источник: данные «Контур.Фокуса».

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