Регионы с самым большим числом гостиничных компаний

Регион Количество компаний на 1 июля 2024 года Изменение за год (%) Изменение за два года (%) Краснодарский край 4720 4,98 5,1 Москва 3928 7,7 10,2 Санкт-Петербург 2087 2,4 3,7 Московская область 1738 3,4 8,4 Крым 1579 -1,9 -6,4 Приморский край 837 4,5 6,2 Ростовская область 832 5,5 9,2 Свердловская область 802 5,8 8,1 Башкортостан 745 13,6 19,6 Татарстан 699 8 9,6