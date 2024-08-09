Из свежей почты

Тимир Самтанов, 7 лет, расстройство аутистического спектра, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 219 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Телезрители ГТРК «Калмыкия» соберут 21 тыс. руб.

Тимир в младенчестве перенес операцию на сердце. Рос слабым, быстро уставал, при этом был гиперактивным, не говорил, сторонился людей. В два года у него выявили задержку психического развития с элементами аутизма. Нам удалось попасть на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва). Тамир стал спокойнее, общительнее, но использует стереотипные фразы и движения, протестует против всего нового. Лечение надо продолжать, а мои средства исчерпаны, одна воспитываю двоих детей. Валентина Самтанова, Калмыкия

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мальчик нуждается в продолжении лечения. Нужно скорректировать его поведение, улучшить концентрацию внимания, память и речь».

Тимур Дуняшев, 10 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 177 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 26 тыс. руб.

Затылок у Тимура сильно скошен справа, и спит он только на правой стороне. Нейрохирург диагностировал асимметрию черепа, объяснил, что кости черепа срослись раньше времени, это не дает расти мозгу, могут нарушиться зрение, речь, прикус. Надо срочно начать лечение специальными шлемами. Мы готовы все сделать, чтобы сын развивался, но оплатить шлемы не в силах. Помогите! Екатерина Дуняшева, Кировская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Тимуру требуется коррекция формы головы с помощью краниальных ортезов (шлемов). В результате лечения голова примет анатомически правильную форму, мальчик будет нормально расти и развиваться».

Соня Ланге, 3 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 217 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Приморье» соберут 33 тыс. руб.

У Сони несовершенный остеогенез — повышенная хрупкость костей. Дочка перенесла два перелома голени, компрессионный перелом двух позвонков, а бедро у нее ломалось трижды в одном месте! Уже больше года Соню лечат в московской клинике Глобал Медикал Систем. Лечение оплачивает Русфонд, большое спасибо всем! Дочка прошла три курса терапии и реабилитации, после сложного перелома левого бедра в него установили внутрикостный телескопический стержень. Сейчас Соня восстанавливается после еще одного недавнего перелома. Крайне важно продолжить укрепление костей, и мы вновь просим вас о помощи. Наталья Ланге, Приморский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «С учетом активного роста Сони для снижения вероятности переломов и сохранения достигнутых результатов ей необходимо продолжать медикаментозную терапию и реабилитацию».

Сеня Онежко, 6 лет, хроническая двусторонняя тугоухость 3-й и 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 235 220 руб.

Внимание! Цена реабилитации 385 220 руб. Пользователи благотворительного сервиса mos.ru перечислили 150 тыс. руб.

В год сыну диагностировали двустороннюю тугоухость, выдали мощные слуховые аппараты. Но для развития слуха и речи нужны еще регулярные занятия со специалистами. Особо эффективной оказалась слухоречевая реабилитация в подмосковном центре «Тоша и Ко». Сеня заговорил, стал отвечать на вопросы, произносить длинные фразы. Сейчас он готовится к школе. Реабилитацию надо продолжать, но оплатить мы ее не в состоянии: доходы небольшие, муж ищет постоянную работу. Очень надеемся на поддержку. Юлия Онежко, Москва

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Арсению необходимы регулярные курсы интенсивной слухоречевой реабилитации со специалистами. Занятия позволят мальчику нормально общаться со сверстниками, подготовиться к обучению в обычной школе».

Почта за неделю 02.08.2024–08.08.2024

Получено писем — 41

Принято в работу — 27

Отправлено в Минздрав РФ — 2

Получено ответов из Минздрава РФ — 2