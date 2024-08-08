В Сочи отремонтируют трубопроводы

В микрорайоне Донская в Центральном районе Сочи специалисты занимаются заменой трубопроводов для обеспечения надежного водоснабжения жителей многоквартирных и частных домов. Об это сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Накануне в одной из камер переключения произошло несколько утечек на различных трубопроводах, что вызвало выброс воды под высоким давлением на высоту до 10 м и локальное подтопление. В результате технические службы были вынуждены ограничить подачу воды на улицы Гончарова, Пасечная и переулок Донской. Для жителей этих улиц организовали подвоз воды на время проведения ремонтных работ.

Специалисты работают в стесненных условиях из-за плотной застройки и интенсивного автомобильного движения в этом районе. Несмотря на сложности, до конца текущего дня специалисты планируют восстановить водоснабжение в жилых кварталах по временной схеме. После этого участок разводящих сетей будет включен в перечень первоочередных работ по реконструкции системы водоснабжения, с учетом увеличения ее пропускной способности, так как местные жители периодически сталкиваются с нехваткой воды. Работы будут проводить поэтапно.

Мария Удовик

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