В Сочи отремонтируют трубопроводы
В микрорайоне Донская в Центральном районе Сочи специалисты занимаются заменой трубопроводов для обеспечения надежного водоснабжения жителей многоквартирных и частных домов. Об это сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Накануне в одной из камер переключения произошло несколько утечек на различных трубопроводах, что вызвало выброс воды под высоким давлением на высоту до 10 м и локальное подтопление. В результате технические службы были вынуждены ограничить подачу воды на улицы Гончарова, Пасечная и переулок Донской. Для жителей этих улиц организовали подвоз воды на время проведения ремонтных работ.
Специалисты работают в стесненных условиях из-за плотной застройки и интенсивного автомобильного движения в этом районе. Несмотря на сложности, до конца текущего дня специалисты планируют восстановить водоснабжение в жилых кварталах по временной схеме. После этого участок разводящих сетей будет включен в перечень первоочередных работ по реконструкции системы водоснабжения, с учетом увеличения ее пропускной способности, так как местные жители периодически сталкиваются с нехваткой воды. Работы будут проводить поэтапно.
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