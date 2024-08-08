Бесплатные занятия по вождению электросамокатов проведут в Сочи

Сервис кикшеринга Whoosh проведет 9 августа бесплатные занятия по вождению электросамокатов в Сочи, направленные на улучшение знаний ПДД и навыков безопасного вождения. Об этом сообщает сервис кикшеринга Whoosh.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Сочи 9 августа проведут бесплатные занятия по вождению электросамокатов. Мероприятие состоится по адресу: Курортный проспект, 18, на площади перед гостиницей «Москва».

Несмотря на то что менее 1% поездок на самокатах Whoosh сопровождаются нарушениями правил, существует категория пользователей с небольшим опытом поездок в городе, которые недостаточно знакомы с ПДД, рассказали в компании. Для таких пользователей проводят занятия по вождению, чтобы повысить безопасность передвижения на СИМ.

Курс обучения состоит из теоретической и практической частей. Во время теоретического занятия участники узнают, как устроен самокат, и получат рекомендации по безопасному передвижению, чтобы не нарушать правила и избегать создания помех для других участников дорожного движения.

Практическая часть включает в себя тестовую поездку на самокате по специально оборудованной территории, имитирующей условия городского движения. Школа будет работать с 14:00 до 20:00.

Мария Удовик

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