В Сочи обнаружили 18 бесхозных энергообъектов

В сочинском энергорайоне сотрудники «Россети Кубань» обнаружили 18 бесхозных энергообъектов, которые представляют угрозу электроснабжению и безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба сочинских энергосетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В Центральном районе курорта обнаружили 11 изношенных кабельных и одну воздушную ЛЭП, в то время как в Адлерском районе выявили одну заброшенную воздушную ЛЭП. В Хостинском районе нашли еще одну воздушную и четыре кабельных ЛЭП. Эти бесхозяйные энергообъекты функционируют на пределе своих технических возможностей без регулярного ремонта и обслуживания в течение многих лет.

Такие заброшенные объекты становятся причиной перебоев в электроснабжении и значительных потерь электроэнергии, а также представляют угрозу для жизни и здоровья окружающих. Около 550 подобных объектов последние три года находятся под контролем компании «Россети Кубань».

Мария Удовик

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